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الأمم المتحدة: وصول 2200 شخص فارين من شرق جبل مرة لجنوب دارفور

الجمعة، 22 فبراير 2019 05:00 ص
الأمم المتحدة: وصول 2200 شخص فارين من شرق جبل مرة لجنوب دارفور لاجئون _ صورة أرشيفية
الخرطوم /أ ش أ/
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أعلنت الأمم المتحدة، وصول 2200 شخص إلى مخيم عطاش للنازحين قرب مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور بالسودان، فارين من شرق "جبل مرة" .
 
وأوضح تقرير لمكتب الأمم للمتحدة للشئون الإنسانية بالسودان (أوتشا) ، الخميس أن النازحين فروا من منازلهم إلى مناطق جبلية، ومن ثم إلى مخيم "عطاش"، مبرزا أنهم لم يكن لديهم مأوى وماء وغذاء وخدمات صحية، ولم تكن هناك إمكانية للوصول إليهم فى المناطق الجبلية التى نزحوا إليها بداية.
 
وأعلنت الأمم المتحدة - فى يونيو الماضى - نزوح أكثر من 8 آلاف و900 شخص من شرق وجنوب "جبل مرة".
 

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الأمم المتحدة

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جنوب دارفور




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