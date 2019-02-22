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الأرصاد: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الجمعة، 22 فبراير 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة الأرصاد - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد نهارًا دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

 

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض المناطق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر ما يؤدى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 19 
شبين الكوم 10 18 
طنطا 10 19
دمنهور 09 18 
الإسكندرية 08 18 
بلطيم 08 18 
مطروح 08 17 
السلوم 07 17 
سيوة 04 19
بورسعيد 12 17 
دمياط 12 17 
الزقازيق 11 18 
الإسماعيلية 09 20
السويس 08 19 
العريش 11 17 
رفح 09 16 
رأس سدر 10 18 
نخل 04 17 
نويبع 14 20 
طابا 12 19 
كاترين 01 14 
الطور 10 19 
شرم الشيخ 14 22 
الغردقة 13 23 
مرسى علم 13 23 
الفيوم 11 19 
بني سويف 11 20
المنيا 07 20 
أسيوط 08 21 
سوهاج 08 21 
قنا 09 22 
الأقصر 10 25 
أسوان 10 24 
أبوسمبل 10 23 
الوادي الجديد 05 23 
شلاتين 13 25 
أبو رماد 15 24 
رأس حدربة 15 24 
حلايب 16 24 
 
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

 

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 18 30 
المدينة 10 24 
الرياض 16 25 
المنامة 07 19 
أبوظبي 19 25 
الدوحة 16 24 
الكويت 09 22 
دمشق 03 13 
بيروت 13 19 
عمان 04 14 
القدس 05 15 
غزة 09 19 
بغداد 06 20 
مسقط 17 25 
صنعاء 06 23 
الخرطوم 17 31 
طرابلس 11 20 
تونس 08 19 
الجزائر 08 17 
الرباط 09 19 
نواكشوط 15 30 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

 

الصغرى العظمى

أنقرة - 01 09 
إسطنبول 05 15 
إسلام آباد 11 19 
نيودلهي 16 23 
جاكرتا 24 31 
بكين - 03 09 
كوالالمبور 24 32 
طوكيو 06 16 
أثينا 05 16 
روما 03 14 
باريس 04 13 
مدريد 03 14 
برلين 07 12 
لندن 03 11 
مونتريال - 12 - 09 
موسكو - 03 03 
نيويورك - 01 03 
واشنطن 02 04 

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