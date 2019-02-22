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الأحد.. بدء قبول طلبات 50 وظيفة بإحدى دول الخليج

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:30 ص
الأحد.. بدء قبول طلبات 50 وظيفة بإحدى دول الخليج محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن بدء قبول طلبات 50 وظيفة بمهنة عامل إنتاج بإحدى شركات المبانى للعمل فى إحدى دولة الخليج، بعد غد الأحد وحتى الخميس المقبل، وذلك براتب شهرى بعملة دولة العمل توازى من 8 آلاف و600 جنيه مصرى تقريبًا، بالإضافة إلى توفير المسكن والمواصلات والبدلات والإضافى، وتذكرة السفر.

وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فى بيان له اليوم، أن الشركة الطالبة لا تشترط فى المتقدم مؤهلا، أوخبرة أو بدون، ولكن على ألا يزيد السن على 35 سنة، مع تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة جواز السفر سار لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وصورة شخصية، والسيرة الذاتية موضحًا بها رقم الهاتف.

وأشار سعاف، إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاة أو مقابلة أى مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.

وأكد وزير القوى العاملة، أن مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.


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