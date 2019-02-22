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احتفالية فنية لاكتشاف المواهب بالمسرح المكشوف فى الأسمرات..غدًا

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:51 م
احتفالية فنية لاكتشاف المواهب بالمسرح المكشوف فى الأسمرات..غدًا حى الأسمرات - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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ينظم صندوق تطوير المناطق العشوائية، احتفالية فى حى الأسمرات، بالتعاون مع محافظة القاهرة، تحت شعار "اكتشف_نفسك..طلع_اللي_جواك"، والتى يقدم من خلالها المواهب المتنوعة لأهالى منطقة الأسمرات.

وقال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير المناطق العشوائية، فى بيان اليوم، إنه سيتم من خلال الحفل تقديم مواهب متنوعة من أعمال يدوية فنية، وشعر، وغناء وتمثيل، ونماذج أخرى، بهدف دعوة كل الجهات المختصة لتبنى هذه المواهب وصقلها أكاديميًا كل فيما يخصه.

ويقام الحفل تحت رعاية اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وهو أول حفل فنى ومعرض للأعمال اليدوية لأهالى الأسمرات بالمسرح المكشوف بالأسمرات، فى إطار المشاركة المجتمعية، وذلك الساعة 4 عصرًا.

 


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