اتحاد طلاب المدارس يجرى استطلاع رأى حول جدول الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

أعلن اتحاد طلاب مدارس مصر، عن إجراء استطلاع لأخذ رأى الطلاب فى جدول امتحانات الثانوية العامة.



وقال الاتحاد، إنه حرصًا منا على توصيل صوت الطلاب و أن يكون الجدول مناسب ومرضى لجميع طلاب الصف الثالث الثانوى، يقدم نموذج لاستطلاع رأى الطلاب عن جدول امتحانات الثانوية العامة، علما بأن فترة استطلاع الرأى بدءًا من اليوم وحتى مساء الاثنين المقبل، حتى يناقش مجلس الاتحاد المقترحات والوصول لتوصيات وعرضها على المسئولين فى الاجتماع القادم لمكتب تنفيذى الجمهورية الذى سيعقد يومى الأربعاء والخميس القادمين.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت مقترح جدول الثانوية العامة 2019، على أن تبدأ الامتحانات يوم 9 يونيو المقبل وتنتهى 1 يوليو القادم.

