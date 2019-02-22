إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بالاختناق بسبب تسرب غاز السخان فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أصيب ربة منزل وأولادها الأربعة بالاختناق، بسبب استنشاقهم الغاز المنبعث من سخان المنزل لوجود عطل به بكفر الدوار فى البحيرة.

كان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة كفر الدوار من المستشفى العام بوصول كل من: ر ف ب 42 سنة ربة منزل، وأولادها عبد الله م. م 14 سنة، ومحمد 13 سنة، وعمر 10 سنوات، وسلمى 4 سنوات، جميعهم مقيمون مساكن أنطونيادس بكفر الدوار، مصابين بحالة اختناق وحالتهم مستقة، وتم اسعافهم وتقديم الرعاية لهم.

وتحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.