video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 12:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص بجروح بعد هجوم ذئب عليهم فى حديقة بقنا

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:02 ص
إصابة 5 أشخاص بجروح بعد هجوم ذئب عليهم فى حديقة بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد
إضافة تعليق

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد قيام ذئب بالهجوم عليهم داخل حديقة بجوار الزراعات بدائرة مركز بنجع حمادى، وتم نقلهم لمستشفى  لتلقى العلاج، بعد إصابتهم بجروح قطعية.


كان مرفق إسعاف قنا تلقى أخطارًا يفيد إصابة كل من عبد الجليل.ق ا خفير نظامى، وشقيقته عيشة.ق.ا، ونجل شقيقته محمود عطا فخرى، 4 سنوات، وجنة عصام جعفر 6 سنوات، ورانيا يوسف عبد الله 7 سنوات مصابين بجروح غائرة فى أنحاء متفرقة من أجسادهم إثر قيام ذئب بمهاجمتهم أثناء وجودهم فى حديقة بجوار الزراعات بنجع حمادى، وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادى مصابين بالجروح.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العثور على جثة موظف متوفى وفى حالة تعفن بقنا

اخبار مصر

قنا اليوم

اخبار محافظات

ذئب

مركز نجع حمادى




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة