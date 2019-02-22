إصابة 5 أشخاص بجروح بعد هجوم ذئب عليهم فى حديقة بقنا

قنا - وائل محمد

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بعد قيام ذئب بالهجوم عليهم داخل حديقة بجوار الزراعات بدائرة مركز بنجع حمادى، وتم نقلهم لمستشفى لتلقى العلاج، بعد إصابتهم بجروح قطعية.



كان مرفق إسعاف قنا تلقى أخطارًا يفيد إصابة كل من عبد الجليل.ق ا خفير نظامى، وشقيقته عيشة.ق.ا، ونجل شقيقته محمود عطا فخرى، 4 سنوات، وجنة عصام جعفر 6 سنوات، ورانيا يوسف عبد الله 7 سنوات مصابين بجروح غائرة فى أنحاء متفرقة من أجسادهم إثر قيام ذئب بمهاجمتهم أثناء وجودهم فى حديقة بجوار الزراعات بنجع حمادى، وتم نقلهم لمستشفى نجع حمادى مصابين بالجروح.