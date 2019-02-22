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إحباط محاولة تهريب أجزاء من مومياوتين أثريتين قبل شحنها لبلجيكا

الجمعة، 22 فبراير 2019 09:17 م
إحباط محاولة تهريب أجزاء من مومياوتين أثريتين قبل شحنها لبلجيكا مطار القاهره
كتب محمود عبد الغنى
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أحبطت جمارك الطرود البريدية بقرية البضائع، محاولة تهريب أجزاء مومياء أثرية ، قبل شحنها إلى بلجيكا داخل طرد بريد سريع يضم سماعة.
 
وكانت الإجراءات الجمركية علي الطرود المصدرة، تمت برئاسة شريف حبيب، مدير الجمرك، بالشكل المعتاد لكن اشتبه محمد فوزى رئيس قسم الحركة فى محتويات مشمول بوليصة الشحن بوزن 28 كيلو، مصدر إلى بلجيكا، عبارة عن طرد به 2 سماعة، وبفتحها عثر بداخلها على أجزاء لهيكل عظمى يشتبه أن يكون أثريا. 
 
وتم العرض على مركز الوحدات الآثرية بمطار القاهرة الدولى، والتى قامت بفحص المشمول وأكدت أن الأجزاء المضبوطة هى قدم وساق ويد كاملة محنطة بجودة عالية، تخص 2 مومياء وأن هذه المضبوطات أثرية وتخضع لقانون حمايه الآثار، ويتم مصادرتها وتسليمها لوزارة الآثار.
 
وقرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى، تنفيذا لتعليمات السيد نجم رئيس مصلحة الجمارك.
 
 
 

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