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أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 649 جنيها للجرام

الجمعة، 22 فبراير 2019 01:48 م
أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 649 جنيها للجرام الذهب
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 22 فبراير بقيمة 3 جنيهات، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميا.
 
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:
 
عيار 18 : 555 جنيها
عيار 21 : 649 جنيها
عيار 24 : 742 جنيها
الجنيه الذهب : 5192 جنيها
السعر العالمى : 1322 دولار
 
أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.
 
أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
وتختلف مصنعية الذهب فى مصر من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها "اليوم السابع"، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص "اليوم السابع" على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

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