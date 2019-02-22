أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 649 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 22 فبراير بقيمة 3 جنيهات، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميا.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر اليوم كالتالى:

عيار 18 : 555 جنيها

عيار 21 : 649 جنيها

عيار 24 : 742 جنيها

الجنيه الذهب : 5192 جنيها

السعر العالمى : 1322 دولار

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار فى البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

وتختلف مصنعية الذهب فى مصر من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

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