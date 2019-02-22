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خالد صلاح
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آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرق البريج وسط قطاع غزة

الجمعة، 22 فبراير 2019 12:04 م
آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرق البريج وسط قطاع غزة آليات عسكرية إسرائيلية
أ ش أ
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 توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم  الجمعة لمسافة محدودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقال شهود عيان أن أربع جرافات عسكرية توغلت انطلاقا من بوابة المدرسة قبالة مخيم العودة شرق مخيم البريج، وشرعت بأعمال تسوية وتجريف خارج السياج الأمنى داخل حدود القطاع.


وتنفذ آليات الاحتلال عمليات توغل شبه يومية على طول الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، ورغم خروج إسرائيل من قطاع غزة منذ عام 2005، إلا أن الاحتلال يتوغل داخل القطاع فى الأطراف الشمالية والشرقية بشكل شبه يومى بجرافاته، ويطلق النار على المزارعين فى حقولهم، وعلى الصيادين فى بحر غزة، وينغص حياتهم، ويحاصر القطاع بشكل كامل برا، وبحرا، وجوا، ويقوم بعمليات عسكرية داخل القطاع من حين لآخر.


كما يمارس الاحتلال حصارا اقتصاديا خانقا على القطاع؛ ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للفلسطينيين، ودخول 53% منهم تحت مستوى خط الفقر، وإفلاس الكثير من رجال الأعمال والتجار، وتراجع مستوى الخدمات التعليمية، والصحية، بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن، والسلم الاجتماعي.


وبحسب مسح أجراه مركز الإحصاء الفلسطيني، وصلت نسبة الفقراء إلى ما يزيد عن نصف السكان فى قطاع غزة، فقد بلغت 53.0%، أما خط الفقر المدقع فبلغت نسبته فى القطاع 33.8%،ما أدى إلى انطلاق مسيرات سلمية تطالب بحق العودة، وكسر الحصار المفروض على القطاع.


وأقامت إسرائيل منذ إعادة انتشارها خارج قطاع غزة فى عام 2005، وبصورة غير قانونية "منطقة عازلة"، وهى منطقة يحظر على الفلسطينيين دخولها، وتمتد على طول حدود قطاع غزة البرية والبحرية.


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