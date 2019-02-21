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وزير التموين يستعرض ملامح مؤشرات تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين السبت

الخميس، 21 فبراير 2019 01:29 م
وزير التموين يستعرض ملامح مؤشرات تنقية البطاقات واستبعاد غير المستحقين السبت الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا بعد غد السبت لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن  يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قامت فيه الوزارة خلال الفترة الماضية بتلقى طلبات المواطنين بشأن إضافة المواليد الجديدة على البطاقات وفقا للمعايير، حيث تضمنت المرحلة الأولى الفئات الأكثر احتياجا ومن المقرر إدارجهم ضمن منظومة دعم البطاقات والخبز خلال الفترة المقبلة.

 


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وزير التموين

المصيلحى

تنقية بطاقات التموين

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