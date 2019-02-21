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وزير التعليم ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة يزوران سوهاج اليوم

الخميس، 21 فبراير 2019 01:00 ص
وزير التعليم ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة يزوران سوهاج اليوم الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم
سوهاج محمود مقبول
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تستقبل محافظة سوهاج اليوم، فى إطار تنفيذ سلسلة ندوات الشباب وبناء الدولة التى تقوم بها لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة للتوعية بمجهودات الدولة تجاه رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والدكتورة جهاد عامر رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

يبدأ اللقاء بزيارات تفقدية لعدد من المدارس التعليمية الدولية والتجريبية والحكومية والخاصة يليها ندوة الشباب وبناء الدولة محور التعليم ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بحضور قيادات التربية والتعليم وعدد من قيادات المبادرات التعليمية ورئيس جامعة سوهاج ولفيف من الأساتذة بمحافظة سوهاج.

من المتوقع أن يستقبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج والدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة والدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم.

يذكر أن حصة محافظة سوهاج من جهاز التابلت الخاص بطلاب الصف الأول الثانوى، بلغ 20 ألف جهاز، وتم توزيع 18 ألف تابلت على الطلاب و2000 على المعلمين وعدد من العاملين فى مديرية التربية والتعليم والموجهين كلا فى تخصصه، لمباشرة العملية التعليمية والمناهج من عليه.

 


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