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وزير التعليم: "متحاولوش تخلوا أولادكم نسخة منكم".. صور وفيديو

الخميس، 21 فبراير 2019 02:53 م
وزير التعليم: "متحاولوش تخلوا أولادكم نسخة منكم".. صور وفيديو
سوهاج محمود مقبول
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طالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على هامش ندوة "الشباب وبناء الدولة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" أولياء الأموربأن يتركوا أبنائهم ليكونوا ذاتهم على ألا يجبروهم على أن يكونوا مثلهم، وترك حرية الإختيار لهم، ليكون الشاب ما يريد أن يكون.
 
وأضاف شوقى، أن التعليم الجديد سيعمل على بناء الشخصية، وأنه سيكون هناك منهج مصري واحد بمعايير عالمية لطلاب الثانوية العامة، وهو نتاج عمل عامين ونصف مع إطلاق نظام تعليمي جديد، لطلاب رياض الأطفال والتعليم الابتدائي.
 
وقال إن النظام الجديد يهدف إلى أن يكون في يد كل طالب "تابلت" صناعة مصرية، يحمل المنهج الحديث، ولن يحمل ورقة واحدة، وسيكون الامتحان والتصحيح إلكترونيا.
 
وتابع وزير التربية و التعليم، قائلا: "نحن الآن قمنا بعمل نظام جديد للأسئلة والطلاب بالصف الأول الثانوى أذكياء جدا، عندهم سرعة غير عادية في التعامل مع أجهزة التابلت، وخلال لقائى بطلاب المحافظات، وكان آخرها بورسعيد، الطالبات أردن الحصول على ما هو جديد وما يفيدهم في المجتمع والوزارة تسعى لتجعل حياة الطالب أكثر سعادة".
 
وأشار شوقى إلى أن هناك ما يقرب من 450 ألف تابلت بإيدى الطلاب، والبقيه تأتى، مضيفا:"انتظروا الطلاب بعد عامين بالجامعات سوف تجدون جيلا جديدا مختلف بمعنى الكلمة".
 
وأكد وزير التعليم، أنه باستكمال الخطة الحالية سوف تكون مدارس الحكومة، مثل مدارس اللغات تماما والخيار سوف يترك لولى الأمر عندها.
 
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