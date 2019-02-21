وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى والتدريبى مع المجلس الثقافى البريطانى

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الخميس، إليزابيث وايت مدير المجلس الثقافى البريطانى؛ لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثقافية والعلمية بين الجامعات المصرية والإنجليزية، والعمل على دفع وتشجيع التعاون الثنائى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، بمقر الوزارة.

وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى خطة الوزارة لتعظيم الاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بمنحة نيوتن - مشرفة فى المجالات التى درسوا بها لخدمة المجتمع، مشيدًا بنجاح البرنامج، والذى يهدف إلى دعم التعاون البحثى بين البلدين فى جميع قطاعات البحث العلمي، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بعلاقاتها المميزة مع بريطانيا، وحرصها الدائم على دعم هذه العلاقات واستمرارها.

ولفت الوزير إلى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي، الذى تنظمه الوزارة خلال الفترة من 4 _ 6 أبريل القادم، بهدف تسويق وتدويل التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وكذلك المعرض الذى سيقام على هامش فعاليات المنتدى لعرض البرامج التعليمية والبحثية والأنشطة التى تقدمها الجامعات المصرية.

كما بحث الجانبان مشاركة الوزير فى منتدى "نحو العالمية" going global الذى ينظمه المجلس الثقافى البريطانى سنويا، وذلك خلال الفترة من 13 – 15 مايو المقبل، ويشارك فيه المتخصصين من كافة قطاعات التعليم الجامعى والعالى من مختلف دول العالم.

واتفق الجانبان على تقديم 100 منحة من المركز الثقافى البريطانى للعاملين بالتعليم العالى تشمل دورات تدريبية فى اللغة الإنجليزي، وذلك فى إطار الشراكة بين الجانبين لدعم تنمية القدرات الفردية للعاملين بمجال التعليم العالى والبحث العلمى من خلال فرص التدريب والتطوير.

ومن جانبها، أكدت اليزابيث وايت على تقدير الجانب البريطانى للخطوات التى تقوم بها مصر مؤخرا للنهوض بالتعليم العالى، معبرة عن تقديرها للمشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمي، مشيرة إلى حرص بلادها على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وخاصة فى تنفيذ المشروعات العلمية المشتركة بين البلدين.

وعلى هامش اللقاء قدمت إليزابيث وايت الدعوة للوزير للمشاركة فى احتفال خريجى الجامعات البريطانية، والذى ينظمه المجلس الثقافى البريطانى 26 فبراير الجارى.