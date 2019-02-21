video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 22 فبراير 2019 01:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة الصحة تشارك في احتفالية جائزة مكرم مهنى للإبداع العلمى

الخميس، 21 فبراير 2019 11:19 م
وزيرة الصحة تشارك في احتفالية جائزة مكرم مهنى للإبداع العلمى وزيرة الصحة تشارك في احتفالية جائزة مكرم مهنى للإبداع العلمى
إضافة تعليق
احتفل المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي، مساء اليوم، بتسليم جائزة الدكتور مكرم مهنى، للإبداع العلمي برعاية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وسفير مالطا بالقاهرة ماريو كارو تونيتو والأنبياء موسى أسقف الشباب. 
 
وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة - في كلمتها خلال الاحتفالية -  سعادتها بالتواجد في المركز الثقافي القبطي، لافتة إلى أن الدكتور مكرم مهنى،  له فضل كبير في مجال صناعة الدواء في مصر. 
 
وقالت الدكتورة هالة زايد،  أن حصول أى باحث على جائزة الدكتور مكرم مهنى، شرف كبير، كونه قيمة علمية وإنسانية ووطنية  كبيرة تفخر بها مصر، مضيفة  أن الحاصل على الجائزة هذا العام يحمل جائزة تحمل اسم شخصية كبيرة في تاريخ الوطن، منوهة إلى أنها تفكر في تخليد أسماء القامات العلمية الكبيرة التى قدمت خدمات جليلة للوطن، وأنها تأمل أن تشهد الدورة القادمة من المسابقة مشاركة أوسع وتقديم المزيد من الأبحاث العلمية المتميزة لخدمة المجتمع المصرى. 
 
من جانبه، أكد الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي  شكره للمشاركين في الاحتفالية الخاصة بإعلان جائزة الدكتور مكرم مهنى للإبداع العلمي وفي مقدمتهم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس وأعضاء مجلس النواب. 
 
وقال الأنبا إرميا ، إن الدكتور مكرم مهنى أسس المرصد الوطنى للمواطنة وأنه كان له إسهامات كبيرة في صناعة الدواء وقام بتأسيس مجموعة من الشركات والمصانع في مصر وعدد م الدول الأفريقية، لافتا إلى أن لجنة فحص الجائزة بذلت مجهودات كبيرة كبيرة في اختيار البحث الفائز بالجائزة. 
 
وقدم الأنبا إرميا الشكر لأسرة الدكتور الراحل مكرم مهنى على دعمهم للجائزة.
 
بدوره، قال الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، أستاذ المسالك البولية بكلية الطب جامعة المنصورة والحائز على جائزة الدكتور مكرم مهنى، للإبداع العلمى إنه سعيد بحصوله على الجائزة في عامها الحالي، وأنه يتمنى أن تهتم كافة مؤسسات الدولة بالبحوث العلمية وتطويعها لخدمة المجتمع. 
 
من ناحيته، أكد الدكتور عماد باسيليوس، أستاذ الصيدلة بجامعة القاهرة عضو الإدارة المركزية بوزارة الصحة والحاصل على جائزة الدكتور مكرم مهنى لشباب الباحثين سعادته بالحصول على الجائزة، لافتا إلى أن البحث الذى قدمه للحصول على إجازة دواء خاص بإيقاف النزيف، وأن هذه الجائزة تدفعه لمزيد من الأبحاث، وأنه حان الوقت لتجميع جهود الباحثين مع وزارة الصحة وشركات الأدوية من أجل خدمة المجتمع.
 
ترأس اللجنة العلمية لاختيار الفائز بمسابقة الدكتور مكرم مهنى، لهذا العام الدكتور عبدالوهاب عزت،  رئيس جامعة عين شمس، وتقدم للمشاركة فيها 42 بحثا علميا، وتم في ختام الاحتفالية تكريم أسماء المشاركين في المسابقة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الصحة الكينية تعرب عن تقديرها لحرص مصر على تعميق التعاون بين البلدين

وزيرة الصحة لـ"روسيا اليوم": مصر قطعت شوطا كبيرا فى محاربة فيروس سى

دفتر أحوال المواطن.. شكوى من تراكم القمامة داخل ترعة العطف بشبين الكوم... "منال" طفلة مصابة بنزيف حاد وتستغيث بوزيرة الصحة لإنقاذ حياتها.. وقارئ يشكو توقف بطاقته التموينية فى دمياط: لا أملك سوى معاشى

المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي

وزيرة الصحة

البابا تواضروس




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة