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وزارة الهجرة: تعاملنا مع 3000 شكوى للمصريين بالخارج خلال عامى 2017 - 2018

الخميس، 21 فبراير 2019 12:20 م
وزارة الهجرة: تعاملنا مع 3000 شكوى للمصريين بالخارج خلال عامى 2017 - 2018 السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عدد الشكاوى التى وردت للوزارة خلال عامى 2017 -2018 من المصريين بالداخل والخارج، فى تقرير يتضمن عدد وطبيعة الشكاوى مرفقا ببيان بمجموعات الدول الوارد منها، ومصنفة بحسب المجموعات الجغرافية لها، وفق رسم بياني موضح لهذا التقرير.
 
وصرح اللواء مازن فهمى، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، أنه قد ورد للوزارة خلال هذين العامين نحو 3000 شكوى، تم التعامل مع كل منها، إلى أن وصل نسبة ما تم حله من هذه الشكاوى إلى ما يقرب 85%، وبذلك يكون قد وصل عدد الشكاوى والاستفسارات الواردة الى الوزارة لما يقرب 6000 حالة في الفترة المشار إليها.
 
وأضاف فهمى أن دول الخليج العربية احتلت الصدارة فى نسبة الشكاوى الواردة التى بلغ عددها 1356 شكوى بنسبة 45%، بينما وردت أقل عدد من مجموعة دول أفريقية بواقع 12 شكوى بلغت نسبتها 0.5%، وعن طبيعة الشكاوى الواردة، جاءت الشكاوى المتعلقة بالمستحقات والقضايا العمالية في المقدمة بواقع 653 شكوى. 
   
هذا وتؤكد وزارة الهجرة على تواصلها الدائم مع المصريين بالخارج بكل فئاتهم  في أي من الدول، وتتلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال قنواتها الرسمية عبر الخط الساخن لإدارة الشكاوى وصفحات التواصل الاجتماعي وموقع الوزارة الرسمي والبريد الإلكتروني:-
لتلقي الشكاوي، كما يلي
 
- الخط الساخن: ١٩٧٨٧.
- رقم التليفون:٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦ 
- من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦.
- الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧.
- البريد الإلكتروني: egyptiansabroad@mome.gov.eg.
‏- egyptiansabroad@emigration.gov.eg.
‏- Egyptiansabroad.moe@gmail.com.
‏- Facebook official page: Ministry of State for Emigration and Egyptian
Expatriates Affairs.
‏- Twitter official account: MOEMIGEGY.
 
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