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الخميس، 21 فبراير 2019 09:48 م
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هبوط طائرة قطرية اضطراريا بمطار الخرطوم الدولى

الخميس، 21 فبراير 2019 09:41 م
هبوط طائرة قطرية اضطراريا بمطار الخرطوم الدولى مطار الخرطوم الدولى
أ ش أ
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هبطت طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية بمطار الخرطوم اضطراريا اليوم "الخميس" بعد حدوث عطل فنى بمحركاتها، حيث كانت الطائرة التى تحمل رقم الرحلة "1409" متجهة من الدوحة إلى العاصمة النيجيرية لاجوس وتقل على متنها 173 راكباً.
وقال الناطق الرسمى باسم شركة مطار الخرطوم الدولى، محمد المهدى نصر فى تصريح صحفى إن الطائرة تعرضت لعطل مفاجئ بإحدى ماكيناتها ما اضطر قائدها لطلب الإذن من سلطات المطار بالهبوط .
وأوضح أنه تم منحه الإذن وتجهيز كل الإجراءات اللازمة لهبوط الطائرة بسلام، منوها بأن الطائرة من طراز "بوينج" 777-800 


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مطار الخرطوم الدولى

طائرة قطرية

الخطوط الجوية القطرية

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