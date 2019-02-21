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نيابة النقض توصى برفض طعون المتهمين فى قضية مقتل ميادة أشرف

الخميس، 21 فبراير 2019 11:57 ص
نيابة النقض توصى برفض طعون المتهمين فى قضية مقتل ميادة أشرف الصحفية الشهيدة ميادة أشرف-أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر
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أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى للمحكمة برفض طعون المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بمقتل الصحفية ميادة أشرف.
 
وتنظر المحكمة اليوم أولى جلسات طعون المتهمين فى القضية، حيث طالب دفاع المتهمين أمام المحكمة بنقض الحكم وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بخلاف التى أصدرت الحكم.
 
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، قضت بمعاقبة 17 متهما بالسجن المؤبد، و9 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، و4 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، كما برأت المحكمة 15 متهما في اتهامهم بأحداث العنف والتجمهر بمنطقة عين شمس، التي نتج عنها مقتل الصحفية ميادة أشرف رشاد وآخرين.
 
يذكر أن النيابة قد أحالت 48 متهمًا، من بينهم 35 محبوسًا، بأنهم في غضون الفترة من يناير 2014 حتى يونيو بنفس العام تولى من الأول حتى التاسع قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون.
 
 

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