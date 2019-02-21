نواب بـ"5 نجوم" يطالبون وزير داخلية إيطاليا بتوضيح ملابسات اختطاف ابنة دبلوماسى كورى

طالب نواب ينتمون إلى حركة خمس نجوم شريكهم فى الحكم، وزير الداخلية ماتيو سالفينى، بالمثول أمام البرلمان لتوضيح ملابسات ما يتداول حاليا من أنباء عن حادثة اختطاف السلطات فى بيونج يانج، جرت فى روما، لأبنة دبلوماسى كورى شمالى رفيع منشق.

ووفقا لوكالة "آكى" الإيطالية، فقد أعلن دبلوماسى آخر منشق، المسئول الثانى السابق لبعثة كوريا الشمالية فى لندن، فى مؤتمر صحفى بعاصمة كوريا الجنوبية، سيول، أن ابنة السفير السابق بالوكالة لدى إيطاليا، جو سونج جيل، التى تبلغ من العمر 17 عاما، وكانت تدرس وتعيش مع والديها فى روما، اختطفتها المخابرات الكورية الشمالية وأعادتها بالقوة إلى بلادها.

وفسر المسئول الثانى السابق لبعثة كوريا الشمالية فى لندن اختفاء الدبلوماسى والد الفتاة عن الأنظار منذ إنشقاقه فى نوفمبر الماضى مع زوجته بعد التقدم بطلب اللجوء إلى دولة غربية (ليست إيطاليا) إلى "الوضع الصعب الذى يعيشه، حيث لا يمكنه الظهور علانية خوفا على سلامة ابنته".

وطالب نواب حركة خمس نجوم، وهم أعضاء فى اللجنة البرلمانية الدائمة لحقوق الإنسان فى العالم، الوزير سالفينى بـ"وضيح ملابسات الحادثة بأسرع ما يمكن لأنه، إذا تم تأكيدها، ستكون خطيرة للغاية".

وشددوا فى تصريح صحفى على أنه "ينبغى علينا حماية جميع المواطنين الموجودين على أراضينا، ولا سيما القاصرين، لهذا السبب من المهم جدا التأكد من مسئولية عما حدث".