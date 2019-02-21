نائب رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد المبنى التعليمى الجديد بمستشفى المواساة

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، يرافقه الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب والدكتور محمد هشام وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، صباح اليوم، أعمال التطوير بالفاصل التعليمى بمستشفى المواساة والتى يتم فيه تحويل المبنى إلى مبنى تعليمى ذكى حيث تم تزويد كافة المبنى بشاشات عرض ذكية تفاعلية متطورة كمرحلة أولى بتكلفة بلغت 3.5 مليون جنيه.

وقال الدكتور هشام جابر، إن أعمال التطوير ستمتد لتشمل كافة البنية التحتية الإلكترونية والمعلوماتية من بوابات ذكية وكروت تعريفية ذكية للطلاب ونظم إدارة تعليمية إلكترونية، مضيفاً أن التطوير يهدف إلى تحويل المبنى إلى أول مبنى تعليمى ذكى متكامل بالجامعة كنموذج لكل كليات الجامعة للتحويل لهذا النظام.















