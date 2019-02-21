موجز 6.. اتحاد الكرة: إلغاء ترخيص أى نادٍ ينسحب من الدورى أو الكأس

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها اتحاد الكرة: إلغاء ترخيص أى نادٍ ينسحب من الدورى أو الكأس، إلى جانب إعلان رئيس شركة العاصمة الإدارية نقل الحكومة للعاصمة الجديدة منتصف 2020.



وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الخميس، خطابًا إلى جميع المحافظين بشأن التأكيد على عدم السماح بفتح أى زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأى طريق من الطرق دون تصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف والمحافظة معًا ، بحيث لا يتم ذلك إلا للضرورة القصوى، كعدم وجود مسجد جامع أو أرض فضاء لبناء مسجد جامع، وعدم وجود أى مسجد بديل بالمنطقة المراد فتح زاوية بها، وحتى في حالة الضرورة يقتصر الأمر على إقامة شعائر الصلاة دون خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية.

قال اللواء محمد عبد اللطيف رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الحكومة المصرية بكافة أجهزتها وهيئتها ستنتقل للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة منتصف العام القادم.

اشترطت وزارة الداخلية فيما يتعلق بطلبات لحج القرعة، أن يكون المتقدم كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك ومصـــرى الجنسية، وألا يقل سن الرجال منهم عن 25 عاماً ويعتمد فى تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 13 يونيو 2019 الموافق 10شوال 1440هـ.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة ما تم تنفيذه بشأن المناطق الاستثمارية والصناعية بالمحافظات، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدوليّ، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، ورئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرئيس التنفيذيّ لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

طالب الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، على هامش ندوة "الشباب وبناء الدولة إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" أولياء الأموربأن يتركوا أبنائهم ليكونوا ذاتهم على ألا يجبروهم على أن يكونوا مثلهم، وترك حرية الإختيار لهم، ليكون الشاب ما يريد أن يكون.

الإختفاء القسري أصبح " أكل عيش " وسبوبة للعيال اللي عاوزة تكسب تعاطف هيومان رايتس ووتش، ويبحثوا عن النجومية بنشر صورهم ببيانات دي تلك المنظمات .. وبعدين البيانات دي هتبقي " جواز سفر " و" أدلة إثبات " للجوء السياسي لدول أوروبا اللي بتتشدق بنغمة حقوق الإنسان وتمنح بيها حصانة للإرهابيين .

عمر الديب أو عمر إبراهيم الديب الإرهابي المخضرم، الذي نال "البركة " من مفتي الدم يوسف القرضاوي وسلم له فكره بقطر، والذي نال شهرة واسعة منذ أكثر من عامين، فتارة أظهره الإخوان بالإعلامي المناضل الذي تطارده أجهزة الأمن بمصر، لآرائه الجريئة، ونقله للحقيقة، وحدث ولا حرج عن الشعارات الوطنية التي قد تسمعها من أفواه هؤلاء المجرمين، وتارة نعاه والده القيادي البارز بالجماعة إبراهيم الديب بالشهيد، الذي تمت تصفيته على أيدي رجال الأمن، وزور له تصريح دفن.

في ضربة أمنية جديدة ضد جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ والفساد الوظيفى، نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط واقعتى فساد محليات بالمنوفية بتمكين شخصين بالتعدى بالبناء على أراضى زراعية.

يعقد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مؤتمرا صحفيا بعد غد السبت لاستعراض خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر أن يعلن الوزير عن ملامح المؤشرات الخاصة بتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات والتى تعدها لجنة العدالة الاجتماعية.

افتتح الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، اليوم الخميس، أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزارى الإفريقى للأرصاد الجويةAMCOMET - 4) ) الذى تستضيفه مصر هذا العام.

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس 21 فبراير بقيمة جنيهين، عقب استمرار انخفاض سعر أوقية الذهب بسبب ارتفاع الدولار عالميا.

دعا النائب العام المستشار نبيل صادق، إلى الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات على النحو الذى يساهم فى تقويض أنشطة الجماعات الإرهابية، وتعزي مواجهة الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها فى تمويل العمليات الإرهابية ، كما أشار النائب العام ، إلى أهمية تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية ، فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وطنية بما يتوافق مع تلك الاستحقاقات الدولية.

تضعف اللوائح موقف الأهلى فى أزمة مواجهة بيراميدز أمام اتحاد الكرة، بعد اتخاذ الإدارة الحمراء قراراً برفض استبدال أية مباراة للفريق فى بطولة الدورى بمباراة أخرى فى مسابقة الكأس، رغم إعلان الجبلاية المواعيد الرسمية فى هذا الشأن.

حضر أحمد الشيخ، لاعب النادى الأهلي، ومحاميه أحمد سمير، إلى مقر اتحاد الكرة للخضوع للتحقيق أمام لجنة التظلمات بعدما قدم محمد شيحة وكيل اللاعبين ضده للحصول على 260 ألف جنيه نسبته من انتقال اللاعب من المقاصة للأهلي.

أكد محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي أنه سيبذل قصارى جهده رفقة زملائه من أجل تحقيق حلم جماهير ليفربول بالحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الاولى منذ عام 1990.

قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه تقرر مد فترة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 25 فبراير 2019، وذلك بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على المتقدمين.

"قوة وشجاعة وإصرار" لدى مصابى حادث الدرب الأحمر الإرهابى من المواطنين المدنين، الذين وجهوا رسائل قوية للإرهاب، مؤكدين أن مصر عصية على الإرهاب، متحدثين عن بطولات وتضحيات رجال الشرطة فى إنقاذ المنطقة من كارثة كانت محققة الوقوع.

سلسلة نجاحات يحققها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمحافظة الغربية، والتى تتحقق يوميا برعاية ودعم الجهاز بقرى ومدن المحافظة، ولم تتوقف عند حد معين.

أكدت مصادر باتحاد الكرة عدم وجود أى نية لتغيير جدول مسابقتى الدوري أوالكأس ، أو تأجيل أي مباراة فى المسابقتين ، مشيرة إلى أن الفريق المعترض أو المتقاعس يعتبر منسحبا من البطولة وتطبق عليه اللوائح وسيتم حرمانه من المشاركة فى البطولات الأفريقية

مقبرة الملك توت عنخ آمون فى وادى الملوك تظل محط أنظار العالم، نظرًا لاكتشاف المقبرة كاملة على يد هوارد كارتر عام 1922، ومؤخرًا زعم فيلم وثائقى قام بإعداده باحثون فرنسيون، والذى نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن مقبرة الملك توت عنخ آمون، كانت لأخته ميريت آتون.

استمرارا لمواقفه التى تكشف تعمده الإضرار بالأمن القومى المصرى ومناصرته للجماعات الإرهابية التى هى واجهة وأداة أجهزة الاستخبارات الأجنبية التى تستهدف تقويض المجتمع المصرى ، غرد محمد البرادعى المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، مدافعا عن الإرهابيين والقتلة الذين يرتكبون جرائم القتل العشوائى ضد المدنيين العزل وزرع المتفجرات فى دور العبادة وحرق ممتلكات الأقباط فضلا عن استهداف مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة ، وحاول البرادعى عبر تغريدة جديدة، إيجاد غطاء شرعى دولى لحماية أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وخلاياها النائمة من العقوبات القانونية التى تلحق بهم بسبب أعمالهم التخريبية الدموية، وطالب بإيقاف عقوبة الإعدام عن الإرهابيين القتلة لكى يتمكنوا من المزيد من القتل بلا رادع.

استمرارا لمسلسل الفضائح الذى يلاحق قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا، من شذوذ جنسى ورشاوى وحسابات بملايين الدولارات فى بنوك أوروبا بينما يدعون شباب الجماعة لارتكاب الأعمال الإرهابية فى مصر للمتاجرة بدمائهم، انفجر شباب الجماعة المحبطين فى قياداتهم ليكشفوا المستور، ويعلنوا انتهاء عصر المتاجرة بدمائهم والزج بهم فى عمليات إرهابية فاشلة لتتحول دمائهم إلى أرصدة فى حسابات الكبار بالجماعة فى بنوك أوروبا.

خاطب الاتحاد المصرى لكرة القدم أندية الدورى الممتاز بالتأكيد على عدم مخالفة إجراءات التراخيص الممنوحة لها كشرط أساسى لتجديدها، ويتم بموجب هذه التراخيص المشاركة فى بطولات الأندية الأفريقية.