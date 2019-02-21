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مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية فى بنجلاديش

الخميس، 21 فبراير 2019 02:00 م
مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية فى بنجلاديش الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
كتب لؤى على
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نعى فضيلة  الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية ببنجلاديش؛ ما أدى إلى مصرع أكثر من 75 شخصًا حتى الآن.
 
وتوجَّه مفتى الجمهورية فى بيانه الذى أصدره اليوم الخميس، بخالص العزاء والمواساة لبنجلاديش قيادة وحكومة وشعبًا، ولأهالي وأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.
 
يذكر أن الحريق كان قد اندلع فى مستودع للمواد الكيميائية فى الطابق الأرضى من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، بالعاصمة البنجلاديشية دكا، وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب إلى ثلاثة مبانٍ أخرى مجاورة.
 
 
 

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