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معلومات الطاقة: مخزونات النفط فى أمريكا ترتفع 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضى

الخميس، 21 فبراير 2019 07:30 م
معلومات الطاقة: مخزونات النفط فى أمريكا ترتفع 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضى نفط- أرشيفية
نيويورك- رويترز
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 قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع خفض مصافي التكرير الانتاج، بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

 

وزادت مخزونات الخام بمقدار 3.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من فبراير شباط في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 3.1 مليون برميل.

 

وارتفعت مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 3.4 مليون برميل.

 

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام انخفض بمقدار 57 ألف برميل يوميا، بينما استقرت معدلات التشغيل.

 

وهبطت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل في حين كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا انخفاضا قدره 350 ألف برميل.

 

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.5 مليون برميل ، بينما كان من المتوقع أن تهبط 1.7 مليون برميل.

 

وأظهرت البيانات أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع بمقدار 69 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 3.92 مليون برميل يوميا.

 

 


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