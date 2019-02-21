مصرع شاب فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالأربعين بالسويس

كتب محمود عبد الراضي

لقي شاب مصرعه اثر انفجار اسطوانة بوتاجاز فى منطقة الأربعين بالسويس وتم نقل الجثة للمستشفى ، تحت تصرف النيابة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بإنفجار إسطوانة أكسجين بمنطقة كفر العرب في الأربعين بالسويس، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "محمود .ح" تباع السيارة نصف نقل رقم ( ط س ع 6897 ) برفع الإسطوانة من الصندوق الخلفى للسيارة قيادة " جوهر.م" وإلقائها بالأرض إنفجرت به ، مما أدى إلى إصابته ببتر بالقدمين ونزيف بالبطن، وتوفى أثناء إسعافه ، وبسؤال قائد السيارة أيد ما سبق ولم يتهم أحد ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .