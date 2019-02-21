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مصرع شاب فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالأربعين بالسويس

الخميس، 21 فبراير 2019 04:44 م
مصرع شاب فى انفجار اسطوانة بوتاجاز بالأربعين بالسويس اسطوانات بوتاجاز ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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لقي شاب مصرعه اثر انفجار اسطوانة بوتاجاز فى منطقة الأربعين بالسويس وتم نقل الجثة للمستشفى ، تحت تصرف النيابة 

تلقت الأجهزة  الأمنية بلاغاً بإنفجار إسطوانة أكسجين بمنطقة كفر العرب في الأربعين بالسويس، وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام "محمود .ح" تباع السيارة نصف نقل رقم ( ط س ع 6897 ) برفع الإسطوانة من الصندوق الخلفى للسيارة قيادة " جوهر.م" وإلقائها بالأرض إنفجرت به ، مما أدى إلى إصابته ببتر بالقدمين ونزيف بالبطن، وتوفى أثناء إسعافه ، وبسؤال قائد السيارة أيد ما سبق ولم يتهم أحد ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

 


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