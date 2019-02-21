مصدر سورى: 400 مقاتل من داعش لا يزالون فى الباغوز شرقى البلاد

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أفاد مصدر محلى سورى، اليوم /الخميس/، بأن 400 مقاتل من تنظيم داعش الإرهابى لا يزالون فى الباغوز شرقى سوريا.

ونفى المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي - وفقا لقناة "العربية" الإخبارية - خروج المدنيين من الباغوز، قائلا "إن من تبقى من المدنيين في آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، لم يغادروا كما كان متوقعا، وذلك بعد أن عادت شاحنات أُرسلت لنقلهم خالية".

وأضاف بالي أن القوات ستواصل جهودها لإجلاء المدنيين الباقين، مشيرا إلى أن عملية إجلاء المدنيين خطوة ضرورية قبل أن تبدأ عملية عسكرية ضد المتشددين هناك.

ومن ناحية أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بمقتل 20 عاملا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت حقلا نفطيا في محافظة دير الزور شرقي سوريا.