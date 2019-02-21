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مدير أمن القليوبية يكرم معاونى مباحث مركز شبين القناطر

الخميس، 21 فبراير 2019 08:21 م
مدير أمن القليوبية يكرم معاونى مباحث مركز شبين القناطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية-نيفين طه
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كرم اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية ، النقيبان  محمود غزالي، و أيمن سليمان معاونى مباحث مركز  شرطة شبين القناطر ،وذلك لجهودهم المبذولة ونجاحهم فى القبض على  ثلاث عناصر إجرامية خطرة، بحوزتهم أسلحة نارية عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة، مما أدى إلى إصابة اثنان وبعض تلفيات سيارة الشرطة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية، أنه أثناء مرور قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، بطريق رشاح نوى دائرة المركز، إشتبهوا فى سيارة ملاكى، وحال إقتراب القوة منها لفحصها فوجئوا بقيام قائدها بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم.

 

وعلى الفور تعاملت القوة معه بالمثل وتمكنت من السيطرة عليهم وإصابة إثنين منهم وضبطهم وهم كلاً من :-"محمود م" 25 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز قليوب والسابق إتهامه فى عدد 3 قضايا "قتل، سرقة بالإكراه، سرقة وسائل نقل"، آخرهم القضية رقم 706/2017 جنح قسم الساحل بالقاهرة "سرقة"، مُصاب بعيار نارى بالجانب الأيسر وبحوزته بندقية آلية و4 خزن، وعدد 60 طلقة من ذات العيار، و"محمد.ع" 39 سنة، عاطل ، مسجل شقى خطر، مُقيم مدكور فيصل الهرم بالجيزة والسابق إتهامه فى عدد 12 قضية "مخدرات - سرقة بالإكراه - سرقة وسائل نقل" آخرهم القضية رقم 1578/2012 جنايات قسم الشروق بالقاهرة "مخدرات"، مُصاب بعيار نارى بالجانب الأيسر من الوجه، و"محمد.ص"28 سنة، عاطل، مقيم فيصل الهرم بالجيزة والسابق إتهامه فى القضية رقم 3692/2014 جنح قسم ثان أكتوبر بالجيزة "سرقة وسائل نقل") وبحوزته طبنجة وخزينتين وعدد 15 طلقة من ذات العيار.

 

وتبين من تحريات العقيد عبدالله جلال، رئيس فرع البحث الجنائى أن السيارة التى كانوا يستقلونها سبق الإبلاغ بسرقتها بتاريخ 13 الجارى بقسم ثان أكتوبر، كما حدثت تلفيات بسيارة الشرطة ناجمة عن آثار الطلقات النارية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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