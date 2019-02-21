محافظ كفر الشيخ يعتمد محاضر تقنين أراضى أملاك الدولة لصالح للمستفيدين

كفر الشيخ – محمد سليمان

اعتمد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، توقيع 24 محضر تقنين أراضى أملاك الدولة، وجارى استكمال 115 عقدا آخر. مع استكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفنى والتثمين ووحدة المتغيرات المكانية بإدارة المساحات العسكرية وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، وذلك بتوزيعهم على المواطنين أصحاب هذه العقود، وإنهاء اجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقى من سعر ربط هذه القطع، لافتاً أن هذا يعد إنجاز كبير.

كما ناقش محافظ كفرالشيخ، أعمال لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة، وموقف آخر المستجدات المتعلقة بملف التقنين لاستيداء حق الدولة، مع اللواء محمد بندارى، السكرتير العام للمحافظة بحضور اللواء محمد البندارى، السكرتير العام للمحافظة، وموسى أبوعيطة، الممثل القانونى بلجنة تقنين أراضى أملاك الدولة.

قال محافظ كفرالشيخ، تم تقييم أسعار 612 طلبا لتقنين أراضى أملاك الدولة، من خلال اللجنة الرباعية، وجار استكمال عدد آخر خلال اليوم والغد، وقبول المتغيرات المكانية لعدد 149 طلب، ضمن أعمال لجان تقنين أراضى أملاك الدولة بالمحافظة لصالح المواطنين وفقاً للصالح العام وطبقاً للقانون.

أكد محافظ كفرالشيخ، على تقليص دورة العمل بإجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة بما لا يخالف القانون، وحل المشاكل والصعوبات التى تواجه فريق العمل اثناء عملية التقنين وتسجيل البيانات علي المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتقنين وإزالة بعض المعوقات وتنبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بضرورة الاسراع فى الإجراءات الخاصة بتقنين أراضى أملاك الدولة للانتهاء من تقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة، وبالانتهاء من المعاينة وتحديد أسعار الأراضي الجاري تقنينها بنطاق كل مركز بمعرفة اللجنة الرباعية، وذلك لحث المتقدمين على سرعة تسديد مستحقات الدولة، مؤكداً أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى يتم متابعتها، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية والإجراءات التى تقوم بها الدولة لاسترداد حق الشعب، فضلاً عن متابعة نتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة طبقاً للقانون.