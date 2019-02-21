محافظ القليوبية: بدء تطبيق ميكنة الخدمات الحكومية بالمحافظة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، عن البدء فى تطبيق منظومة ميكنة الخدمات الحكومية بالمراكز التكنولوجية التابعة بمدن طوخ وبنها والخانكة وحى غرب وحى شرق شبرا الخيمة، حيث سيتم تنفيذ الميكنة وفق جدول زمنى محدد، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وميكنتها تطبيقا لمبدأ الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية الذى يأتي ضمن محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأشار المحافظ إلى أن، المحافظة تستعد للبدء فى ميكنة وتطوير مراكز خدمة المواطنين فى أقرب وقت بدعم من وزارة التخطيط ممثلة فى اللواء محمد عزى مساعد وزير التخطيط للتطوير التكنولوجي، حيث سيتم العمل على التطبيق الجديد والخاص بإدخال بيانات الخدمات المقدمة لخدمة المواطنين بديلا للبرنامج القديم، بهدف تطوير نظم الإدارة وتحديثها للارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على النظام الورقي في تقديم الخدمة وكذا المستفيدون بداية من المواطن والموظف ومتخذ القرار.

وأكد المحافظ، على أهمية دور المراكز التكنولوجية فى تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات بسرعة وكفاءة ودقة عالية، كما أنها ستعطى لمتخذي القرار الحصول على المعلومة فى التوقيت المناسب والقدرة على التخطيط المستقبلي بناء على قاعدة البيانات المتوفرة، مما سيساعد بدوره على تعزيز الثقة بين الأجهزة والتنفيذية والمواطن وتوفير مزيداً من الشفافية وتخفيض النفقات والذى سيأتي في إطار التعاون بين محافظة القليوبية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري.

وأضافت إيمان ريان، نائب المحافظ، أن عملية تطوير وميكنة المراكز التكنولوجية خطوة ضرورية تهدف إلى مواكبة التقدم التكنولوجي والعلمي واستثمار للإمكانيات البشرية والعلمية والفنية المتوفرة لرفع أداء الجهاز الإداري للدولة، مشيراً إلى أن سيتم الربط مركزياً بين هذه المراكز التكنولوجية بالمحافظة والوزارة.