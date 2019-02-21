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كوريا الشمالية ترفض عقد احتفال مشترك مع الجنوب بذكرى حركة "الأول من مارس"

الخميس، 21 فبراير 2019 08:21 م
كوريا الشمالية ترفض عقد احتفال مشترك مع الجنوب بذكرى حركة "الأول من مارس" زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
أ ش أ
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رفضت كوريا الشمالية اليوم /الخميس/ عرض كوريا الجنوبية بعقد احتفال مشترك لإحياء الذكرى المئوية المقبلة لحركة استقلال الأول من مارس ضد "الحكم اليابانى"، حسبما ذكرت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية.
وقالت الوزارة الجنوبية - حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - "بذلنا أقصى جهودنا فى المشاورات لعقد الحدث، ولكن الشمال أبلغنا رسميا اليوم أنه سيكون من الصعب الاحتفال بشكل مشترك بحركة الاستقلال فى 1 مارس".
وأوضحت أن كوريا الشمالية أرجعت سبب الرفض إلى أن الظروف فى الوقت الحالى لا تسمح لها بترتيب مثل هذا الحدث مع كوريا الجنوبية بيد أنها لم تتطرق لذكر تفاصيل أكثر.
واقترحت كوريا الجنوبية - في وقت سابق - على الشمال الاحتفال بالذكرى السنوية لحركة استقلال الأول من مارس من عام 1919 ضد اليابان التي فرضت سلطتها على شبه الجزيرة الكورية في الفترة ما بين 1910 إلى 1945، بيد أن الحكومة الكورية لم تتلقَ ردا من الشمال طيلة الأسابيع الماضية.
وتشير التكهنات ذات الصلة بأن الحكومة الشمالية قد لا تمتلك ما يكفي من الوقت والمجال لترتيب مثل هذا الحدث، نظرا لانشغالها بالتحضير للقمة التي ستعقد الأسبوع المقبل بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


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