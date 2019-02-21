فيديو وصور.. وزير التعليم يشارك أطفال الحضانة بالجلوس داخل قاعة التدريس

سوهاج محمود مقبول

حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مشاركة أطفال رياض الأطفال بمدرسة عثمان بن عفان بمدينة سوهاج الجديدة، أحد الحصص داخل القاعة، وقام الوزير بمداعبة الأطفال والتحدث إليهم .

وجاء ذلك، على هامش جولته اليوم بمحافظة سوهاج، والتي كان قد بدأها بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة جيل المستقبل الدولية لغات داخل مدينة سوهاج الجديدة.

وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى فى خطتها الحالية لتطوير التعليم إلى تحقيق تعليم أفضل للطلاب، يعمل على فتح عقولهم ومداركهم لآفاق تعليمية جديدة، مطالبا أولياء الأمور برفع أيديهم عن أبنائهم وتركهم لكى يبدعوا فى ظل العمل على تطبيق نظام تعليم جديد يهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق للأطفال والكبار.

وجاء ذلك، اليوم خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، يرافقه المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، لتفقد سير العملية التعليمية فى عدد من المدارس الحكومية، وأعمال إنشاء إحدى المدارس الدولية الخاصة بمدينة سوهاج الجديدة.

وتحدث الوزير عن مشكلة الكثافة داخل الفصول، مؤكدا أنها تحتاج إلى تمويل ضخم لحلها، وأن الوزارة تعمل حاليا إلى أن تتوفر الأموال على إيجاد حلول خارج الصندوق من خلال إقامة فصول سابقة الصنع، واستخدامها لحل مشكلة الكثافات بالفصول، وبخاصة فى المحافظات التى بها كثافات مرتفعة، مثل الجيزة والإسكندرية والشرقية لافتا إلى أنه خلال العامين القادمين سيكون هناك حلول لهذة المشكلة.

ومن المقرر أن يعقد شوقي ندوة عن الشباب وبناء الدولة، محور التعليم ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بديوان عام محافظة سوهاج، ويرافقه في زيارته للمحافظة الدكتورة جهاد عام رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.