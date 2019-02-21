video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فيديو وصور.. وزير التعليم يشارك أطفال الحضانة بالجلوس داخل قاعة التدريس

الخميس، 21 فبراير 2019 01:49 م
فيديو وصور.. وزير التعليم يشارك أطفال الحضانة بالجلوس داخل قاعة التدريس وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس
سوهاج محمود مقبول
إضافة تعليق
حرص الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مشاركة أطفال رياض الأطفال بمدرسة عثمان بن عفان بمدينة سوهاج الجديدة، أحد الحصص داخل القاعة، وقام الوزير بمداعبة الأطفال والتحدث إليهم .
 
 
وجاء ذلك، على هامش جولته اليوم بمحافظة سوهاج، والتي كان قد بدأها بتفقد الأعمال الإنشائية لمدرسة جيل المستقبل الدولية لغات داخل مدينة سوهاج الجديدة.
 
وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تسعى فى خطتها الحالية لتطوير التعليم إلى تحقيق تعليم أفضل للطلاب، يعمل على فتح عقولهم ومداركهم لآفاق تعليمية جديدة، مطالبا أولياء الأمور برفع أيديهم عن أبنائهم وتركهم لكى يبدعوا فى ظل العمل على تطبيق نظام تعليم جديد يهدف إلى تحقيق مستقبل مشرق للأطفال والكبار.
 
وجاء ذلك، اليوم خلال زيارة الوزير لمحافظة سوهاج، يرافقه المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، لتفقد سير العملية التعليمية فى عدد من المدارس الحكومية، وأعمال إنشاء إحدى المدارس الدولية الخاصة بمدينة سوهاج الجديدة.
 
وتحدث الوزير عن مشكلة الكثافة داخل الفصول، مؤكدا أنها تحتاج إلى تمويل ضخم لحلها، وأن الوزارة تعمل حاليا إلى أن تتوفر الأموال على إيجاد حلول خارج الصندوق من خلال إقامة فصول سابقة الصنع، واستخدامها لحل مشكلة الكثافات بالفصول، وبخاصة فى المحافظات التى بها كثافات مرتفعة، مثل الجيزة والإسكندرية والشرقية لافتا إلى أنه خلال العامين القادمين سيكون هناك حلول لهذة المشكلة.
 
ومن المقرر أن يعقد شوقي ندوة عن الشباب وبناء الدولة، محور التعليم ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، بديوان عام محافظة سوهاج، ويرافقه في زيارته للمحافظة الدكتورة جهاد عام رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.
 
وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس (1)
 

 

وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس (2)
 

 

وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس (3)
 

 

وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس (4)
 

 

وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس (5)
 

 

وزير التعليم يشارك اطفال الحضانه بالجلوس داخل قاعه التدريس (6)
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التعليم ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة يزوران سوهاج اليوم

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

التربية والتعليم

وزير التعليم

مدارس اللغات




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة