فيديو وصور.. البيئة: وضع محمية رأس محمد ووادى الحيتان بالقائمة الخضراء عالميا

الاسكندرية جاكلين منير

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الحفاظ على البيئة مهمة ثقيلة، حيث تتشابك وزارة البيئة مع عدد من الوزرات الأخرى، للحفاظ على البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، على أن الرئيس السيسى، وضع مجال الحفاظ على البيئة فى مقدمة الاهتمامات، نظرا لإيمانه بأهمية قضية الحفاظ على البيئة.

وأضافت أن مصر بها 15 محمية طبيعية، وتم وضع محمية رأس محمد ووادى الحيتان لأول مرة على القائمة الخضراء على المستوى العالمى، من أصل 196 دولة فى العالم شاركت فى تصنيف المحميات، خاصة وأن مصر تترأس الدورة 14 لاتفاقية ومؤتمر التنوع البيولوجى لمدة عامين، حيث تقود مصر حاليا تلك الدول فى وضع خارطة طريق لوضع برنامج الحفاظ على التنوع البيولوجى 2050.

جاء ذلك، خلال زيارتها إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بأبى قير شرق الإسكندرية.

وأعلنت وزيرة البيئة، أنها بدأت فى تنفيذ برنامج جديد بالتواصل المباشر مع الشباب فى الشارع والجامعات لنشر الوعى البيئى، وفى هذا الإطار سيتم وضع برنامج تدريسى بالأكاديمية البحرية للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى، من خلال برامج تعليمية وتدريبية مع استضافة بعض الطلاب داخل وزارة البيئة فى برنامج تدريبى مكثف خلال الإجازة الصيفية.

وقد التقت بالدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وقد استمعت الوزيرة إلى عرض تضمن أستراتيجية جامعة الأكاديمية وأهدافها وملامحها ورؤيتها المستقبلية.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن استراتيجية الأكاديمية تركز على أهداف رئيسية هى التعليم والبحث العلمى، وخدمة المجتمع، مع ترسيخ ثقافة الابتكار بوصفها إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية.

وأشار إلى أن الأكاديمية تولى أولوية قصوى للطلبة الدارسين بها، حيث تضع لهم برامج وأنشطة مختلفة تسهم فى صقل شخصياتهم ومواهبهم، وترسخ روح الإبداع والابتكار فى نفوسهم، وإعدادهم إلى مرحلة ما بعد التخرج، وهم مؤهلون بخبرات وتجارب تفيدهم فى حياتهم العملية وتساعدهم على خوض غمار الحياة.

ويأتى ذلك، فيما قامت الوزيرة بجولة تفقدية بالأكاديمية، زارت خلالها مركز القبة السماوية ومجمع المحاكيات المتكامل، حيث اطلعت على الأجهزة التقنية التي يستخدمها الطلاب اثناء فترة دراستهم.