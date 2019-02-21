فيديو..ليه هنرجع مجلس الشورى تحت مسمى"مجلس الشيوخ" فى الدستور؟

إعداد محمد أسعد

ينشر "اليوم السابع" سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

من ضمن مجموعة المواد المستحدثة في التعديلات الدستورية الجديدة هي النص على عودة مجلس الشورى ولكن تحت مسمى "مجلس الشيوخ"..

وإنت أكيد بتسأل وده لازمته إيه و ليه يرجع تانى؟؟؟

قبل دستور 2014.. كان البرلمان في مصر بيتكون من غرفتين..وجه قرار اقتصاره على غرفة واحدة اللي هي مجلس النواب الحالي، لكن بعد إلغاء مجلس الشورى.. التجربة أثبتت أن وجوده مهم لأمور كتير..

التعديلات الجديدة بتتكلم عن تشكيل مجلس الشيوخ وإن عدد أعضاءه ميقلوش عن 250 عضو.. مدته 5 سنين بيتم انتخاب التلتين ، أما التلت الباقي بيختاره رئيس الجمهورية..

هتقولى أيوه بردو لازمته إيه؟

هقولك..

مجلس الشيوخ حيكون له دور مهم في مساعدة مجلس النواب في مهامه، لأنه هيضم خبراء ومتخصصين

وأغلب دول العالم فيها غرفة تانية للتشريع، وده بيعتبر ضمانة أساسية لانجاز القوانين والتشريعات بطريقة دقيقة وصحيحة..

كمان هيتاخد رأيه في أمور تانية كتير منها مشروعات القوانين المكلمة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

وفي مادة مستحدثة بتنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، عشان نضمن انه ميبقاش فيه تضارب للمصالح..