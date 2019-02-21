video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 02:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو..ليه هنرجع مجلس الشورى تحت مسمى"مجلس الشيوخ" فى الدستور؟

الخميس، 21 فبراير 2019 01:30 م
فيديو..ليه هنرجع مجلس الشورى تحت مسمى"مجلس الشيوخ" فى الدستور؟ مجلس الشورى
إعداد محمد أسعد
إضافة تعليق

ينشر "اليوم السابع" سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

من ضمن مجموعة المواد المستحدثة في التعديلات الدستورية الجديدة هي النص على عودة مجلس الشورى ولكن تحت مسمى "مجلس الشيوخ"..

وإنت أكيد بتسأل وده لازمته إيه و ليه يرجع تانى؟؟؟

قبل دستور 2014.. كان البرلمان في مصر بيتكون من غرفتين..وجه قرار اقتصاره على غرفة واحدة اللي هي مجلس النواب الحالي، لكن بعد إلغاء مجلس الشورى.. التجربة أثبتت أن وجوده مهم لأمور كتير..

التعديلات الجديدة بتتكلم عن تشكيل مجلس الشيوخ وإن عدد أعضاءه ميقلوش عن 250 عضو.. مدته 5 سنين بيتم انتخاب التلتين ، أما التلت الباقي بيختاره رئيس الجمهورية..

هتقولى أيوه بردو لازمته إيه؟

هقولك..

مجلس الشيوخ حيكون له دور مهم في مساعدة مجلس النواب في مهامه، لأنه هيضم خبراء ومتخصصين

وأغلب دول العالم فيها غرفة تانية للتشريع، وده بيعتبر ضمانة أساسية لانجاز القوانين والتشريعات بطريقة دقيقة وصحيحة..

كمان هيتاخد رأيه في أمور تانية كتير منها مشروعات القوانين المكلمة للدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح والتحالف و جميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.

وفي مادة مستحدثة بتنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، عشان نضمن انه ميبقاش فيه تضارب للمصالح..

 

إضافة تعليق

مجلس الشورى

مجلس الشيوخ

التعديلات الدستورية

مصر




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة