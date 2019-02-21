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فيتش للتصنيف الائتمانى تضع بريطانيا "تحت المراقبة السلبية" بسبب بريكست

الخميس، 21 فبراير 2019 08:03 ص
فيتش للتصنيف الائتمانى تضع بريطانيا "تحت المراقبة السلبية" بسبب بريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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قررت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" العالمية ، اليوم الخميس، وضع التصنيف الائتمانى لبريطانيا "تحت المراقبة السلبية" .. فيما تبحث خفضه، وذلك فى انتظار نتيجة مفاوضات البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وقالت "فيتش" - فى بيان لها نقلته قناة (سكاى نيوز عربية) ـ إنها تبحث خفض علامة الديون السيادية لبريطانيا، مشيرة إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى العواقب السلبية على النمو الاقتصادى فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.


وأضافت الوكالة - التى تعد ثالث أكبر وكالة تصنيف ائتمانى عالمية ـ أنها ستضع تصنيف بريطانيا تحت المراقبة "السلبية" بانتظار النتيجة النهائية للمفاوضات الجارية بين لندن وبروكسل حول الخروج من الاتحاد الأوروبى أو ما يعرف بـ"البريكست".


وبحسب التقارير الائتمانية فإن وضع تصنيف لندن تحت المراقبة "السلبية"، يعنى أنه من المتوقع خفض علامة الديون السيادية البريطانية خلال الأشهر المقبلة.

 

 


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المملكة المتحدة

تصنيف ائتمانى

اقتصاد

بريطانيا

تيريزا ماى




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