عمران خان يفوض الجيش الباكستانى للرد على أى مغامرة هندية

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أعطى رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان جيش بلاده الصلاحية الكاملة للرد بشكل مناسب على "أى مغامرة هندية غير محسوبة".

وذكرت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية على موقعها الإلكترونى أن خان ترأس اجتماع لجنة الأمن الوطنى اليوم الخميس والذى جدد رفض باكستان القاطع لاتهامات الهند، وأكد على نحو قاطع عدم ضلوع إسلام آباد فى هجوم بولواما فى كشمير والذى خطط ونفذ على مستوى محلى على الأراضى الهندية، بحسب ما جاء فى بيان أعقب الاجتماع.

وأشار البيان إلى أن باكستان عرضت على الهند بكل صدق التحقيق فى الحادث، ولفت إلى أن خان أعطى الجيش الصلاحية الكاملة للرد بشكل مناسب على "أى مغامرة هندية غير محسوبة".

وتتهم نيودلهى إسلام آباد بالضلوع فى هجوم انتحارى استهدف فى 15 فبراير الجارى حافلة تابعة لقوات الهندية في محافظة بولواما في الشطر الهندي من إقليم كشمير وأسفر عن مقتل 44 من القوات الهندية، وهو ما تنفيه إسلام آباد بشدة.

وتوعد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باكستان على إثر الحادث برد قوي.. مشيرا بإصبع الاتهام إلى إسلام آباد.