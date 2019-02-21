video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 11:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عشراوى تصف اعتداء جيش الاحتلال على طلبة مدرسة الخليل بالخطير

الخميس، 21 فبراير 2019 11:11 م
عشراوى تصف اعتداء جيش الاحتلال على طلبة مدرسة الخليل بالخطير عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى
أ ش أ
إضافة تعليق

وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوى، اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى والمستوطنين المتطرفين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية فى البلدة القديمة جنوب المدينة باللاأخلاقى والخطير والمستفز.
وقالت في تصريح لها، اليوم الخميس، باسم اللجنة التنفيذية "إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأراضي الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني".
وأكدت عشراوي أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية وأسفر عن إصابة 30 طفلا بحالات اختناق إصابة أحدهم حرجة؛ هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، كما أنه تعد سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية والأكاديمية.
وطالبت في نهاية بيانها المجتمع الدولي، بما فيه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بتوفير الحماية الدولية العاجلة لأبناء شعبنا، واتخاذ تدابير ملموسة وفاعلة من أجل كف يد دولة الاحتلال ومستوطنيها عن مؤسسات دولة فلسطين، وردعها ومحاسبتها ومساءلتها على ممارساتها المخالفة لقواعد القانون الدولي واستخفافها بقرارات الشرعية الدولية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حنان عشراوى تطالب بفتح سجون الاحتلال أمام العالم وإخضاعها للرقابة والتفتيش

حنان عشراوى ترحب بقرار البرلمان الأيرلندى بمقاطعة منتجات المستوطنات

حنان عشراوى: "عرفات" تصدى لجميع محاولات طمس هوية وتاريخ وحضارة فلسطين

حنان عشراوى

فلسطين

منظمة التحرير الفلسطينية

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

مجدى عبد الغنى لـ"سوبر كورة": ليه الأهلى خايف من بيراميدز؟!

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

زاهى حواس يرد على مزاعم "اكسبريس": مقبرة توت عنخ آمون لم تكن لأخته ميريت آتون.. والفيلم الوثائقى "اتعمل على الملك الذهبى علشان يتباع".. وباحث: خرافات.. ومدير متحف آثار مكتبة الإسكندرية: ارحموا الفرعون الذهبى

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

المرأة التى هزمت الشيطان.. قتلت طفلى سلفتها وحاولت تسميم زوجها.. "أسماء" تعترف: دمرت حياة "سلفتى" بسبب الغيرة.. ألقيت طفلها حيا فى مصرف وأغرقت الآخر ووضعت السم لزوجها.. بكيت بدموع التماسيح ومشيت فى الجنازة

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

فيديو.. صور قديمة فى التريلر الرسمى للفيلم المسيء لمايكل جاكسون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة