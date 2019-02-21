عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه"

كتب أحمد عرفة

تحت عنوان " رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه "، أصدرت مجلة المصور العدد رقم 4924 و جاء فيه : خفض الفائدة.. خطة البنك المركزى للسيطرة على التضخم، بجانب عدادات الكهرباء أزمة فى بطاقات التموين، وجاء فيه

السيسى لرؤساء المحاكم الدستورية العليا الأفارقة: مكافحة الإرهاب.. أصبحت على رأس "حقوق الإنسان"

اللواء عبد الحميد خيرت: أردوغان والإخوان رقصة التانجو الأخيرة

الأثار أكدت أن العنبريين ليست مسجلة أثريا .. من يحسم مصير المبانى القديمة

حرب الرباط المقدس.. السوشيال ميديا تشعل المعركة بحملات مغرضة تحت عنوان "خليها تعنس" و"خليه ينقرض"

حلمى النمنم يكتب: السيسى يقدم هموم أفريقيا والشرق الأوسط وبرنامج الحل

الوعى السياسى عند المصريين