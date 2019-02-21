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الخميس، 21 فبراير 2019 08:53 م
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عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه"

الخميس، 21 فبراير 2019 08:31 م
عدد جديد من مجلة المصور بعنوان "رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه" جريده المصور
كتب أحمد عرفة
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تحت عنوان " رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه "، أصدرت مجلة المصور العدد رقم 4924 و جاء فيه : خفض الفائدة.. خطة البنك المركزى للسيطرة على التضخم، بجانب عدادات الكهرباء أزمة فى بطاقات التموين، وجاء فيه

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