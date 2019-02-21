صور.. محافظ شمال سيناء: الإرهاب فى طريقه إلى الزوال والإندثار

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الإرهاب فى طريقه إلى الزوال والاندثار، جاء ذلك فى لقاء لمحافظ شمال سيناء بأعضاء اتحاد الصحفيين والمراسلين بسيناء برئاسة عبد القادر مبارك رئيس الاتحاد، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، ومسعد بدوى نائب رئيس الاتحاد.

وتضمن اللقاء استعراضا لجانب من التحديات والتهديدات التى تواجه مصر وتهدف لزعزعة الاستقرار داخل الدولة وإسقاطها وعودة جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية إلى الحياة السياسية من جديد .

وبحسب بيان رسمى أصدرته المحافظة اليوم، أن المحافظ استعرض التحديات والتهديدات التى تواجه مصر سواء داخلية أو خارجية، وتأثيرها على الأمن القومى المصرى.

وأشار المحافظ إلى أن الأمن القومى هو القدرة على توفير أكبر قدر من الحماية والاستقرار للعمل القومى والوطنى فى كافة المجالات للحفاظ على كيان الدولة وأهدافها ومصالحها ضد التهديدات الداخلية والخارجية، وأن الأمن القومى الأفريقى هو أخطر ما يواجه الأمن القومى المصرى إقليميًا .

وتابع المحافظ إن ثورة 30 يونيه هى نقطة تحول فاصلة فى تاريخ مصر المعاصر، حيث انحاز الجيش إلى مطالب جموع الشعب المصرى بعد قيام جماعة الإخوان الإرهابية بمحاولة أخونة مؤسسات الدولة واختيار القيادات على أساس الانتماء والولاء للجماعة وليس بمعايير الكفاءة والخبرة .

وأكد المحافظ أن المواطن السيناوى بدأ يشعر بالأمن والأمان بفضل جهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مواجهة الإرهاب، وأن الحياة عادت بكامل صورتها إلى محافظة شمال سيناء بالرغم مما يحدث من عمليات إرهابية بين الحين والآخر .

وأوضح المحافظ أن القيادة السياسية لديها إصرار كبير على تنمية وتعمير سيناء، وأن لجنة تنمية وإعمار سيناء برئاسة المهندس شريف إسماعيل تقوم بتحقيق جميع مطالب أبناء شمال سيناء فى شتى القطاعات، معلنًا عن تخصيص عدد 2500 فدان على مسار ترعة السلام لشباب الخريجين بالمحافظة، حيث تم وضع كراسة الشروط وسيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .

ومن جانبه وجه عبد القادر مبارك رئيس اتحاد الصحفيين والمراسلين الشكر والتقدير الى المحافظ على التيسيرات المقدمة للصحفيين والمراسلين فى أداء مهامهم الوظيفية، مشيرًا إلى أن اتحاد الصحفيين والمراسلين هو الجهة الرسمية بشمال سيناء للعمل الصحفى .

وأضاف أن أعضاء الاتحاد من الصحفيين والمراسلين الوطنيين ويمثلون وسائل إعلام قومية ورسمية معترف بها على مستوى مصر والعالم، ولهم دور كبير فى إبراز الإيجابيات والمشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة من خلال الصحف ووسائل الإعلام التى يعملون بها .

وأشار مبارك إلى قيام الاتحاد بتكريم شباب المبدعين من خلال احتفالية فى شهر مارس المقبل تحت رعاية وبحضور المحافظ فى مركز الإعلام بالعريش، وذلك ضمن الأنشطة المجتمعية التى يقوم بها الاتحاد منذ إشهاره فى عام 2014

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