video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 04:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. "بيطرى الإسكندرية" ينظم حملة لتطعيم الحيوانات والطيور ضد الإصابة بالديدان

الخميس، 21 فبراير 2019 03:26 م
صور.. "بيطرى الإسكندرية" ينظم حملة لتطعيم الحيوانات والطيور ضد الإصابة بالديدان تحصين الماشية
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق

نظمت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية حملة لتطعيم الحيوانات والطيور ضد الإصابة بالديدان برئاسة الدكتور يوسف شباط وكيل الوزارة مدير المديرية.

وبدأت الحملة بمنطقة الروضة بامتداد ابيس وتم عمل الكشف والعلاج المجانى للحالات وتجريع الحيوانات ضد الديدان، كما تم علاج الطيور المصابة وعمل جس للماشية، ولقاءات لتوعية الحاضرين عن مرض انفلونزا الطيور وأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد الأمراض الوبائية والتوعية عن الفاشيولا.

كما قامت القافلة العلاجية بسحب عينات من الماشية لعمل اختبار "البورسيلا" وتوعيه المربين عن خطورته، حيث إنه من الأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان وتسبب الاجهاض المتكرر فى الماشية.

جانب من عملية التحصين (1)
جانب من عملية التحصين 

 

جانب من عملية التحصين (2)
جانب من عملية التحصين 

 

جانب من عملية التحصين (3)
جانب من عملية التحصين 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عضو بـ"البيطريين": زيادة سعر الكشف بالوحدات البيطرية يثقل كاهل الفلاحين

صور.. بيطرى الشرقية يضبط 445 عبوة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر

اخبار محافظات

مصر

الاسكندرية

تحضين الماشية

الطب البيطرى




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة