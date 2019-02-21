صور.. "بيطرى الإسكندرية" ينظم حملة لتطعيم الحيوانات والطيور ضد الإصابة بالديدان

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية حملة لتطعيم الحيوانات والطيور ضد الإصابة بالديدان برئاسة الدكتور يوسف شباط وكيل الوزارة مدير المديرية.

وبدأت الحملة بمنطقة الروضة بامتداد ابيس وتم عمل الكشف والعلاج المجانى للحالات وتجريع الحيوانات ضد الديدان، كما تم علاج الطيور المصابة وعمل جس للماشية، ولقاءات لتوعية الحاضرين عن مرض انفلونزا الطيور وأهمية التحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع والتحصين ضد الأمراض الوبائية والتوعية عن الفاشيولا.

كما قامت القافلة العلاجية بسحب عينات من الماشية لعمل اختبار "البورسيلا" وتوعيه المربين عن خطورته، حيث إنه من الأمراض المشتركة التى تنتقل للإنسان وتسبب الاجهاض المتكرر فى الماشية.



جانب من عملية التحصين



جانب من عملية التحصين