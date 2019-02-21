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صور.. المئات فى فنزويلا يصطفون لصرف حصص الطعام بسبب الأزمة الاقتصادية

الخميس، 21 فبراير 2019 03:10 ص
صور.. المئات فى فنزويلا يصطفون لصرف حصص الطعام بسبب الأزمة الاقتصادية مواطنو فنزويلا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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يواجه ملايين الفنزويليين أزمة اقتصادية وسياسية خانقة فى بلدهم الذي كان ذات يوم ينعم بالرخاء والازدهار بسبب نقص المواد الغذائية، والتضخم المفرط وانهيار قطاع الصحة العامة، ونتيجة لذلك، يواجه الشعب الفنزويلي عواقب وخيمة.

وأصبحت المتاجر الكبرى في فنزويلا غير قادرة على تحويل العملة لاستيراد المنتجات الغذائية. والنتيجة النهائية هي: أن رفوف محلات البقالة تظل فارغة. ما يضطر المتسوقين إلى الوقوف في طوابير طويلة قد تستغرق يوما كاملا بحثا عن الطعام والدواء عبر العاصمة كاراكاس.

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