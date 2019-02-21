صور.. الحملة القومية للنهوض بـ"الإبل" تنجح فى زيادة إنتاج اللحوم والألبان

البحر الأحمر - عماد عرفة

نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، متمثلة فى مركز بحوث الصحراء، فى الوصول لنتائج كبيرة فى أعمال الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل بالمراعى الطبيعية، بمناطق الشلاتين جنوب البحر الأحمر، ورأس سدر بجنوب سيناء، ومطروح.

وقال الدكتور أحمد عسكر، رئيس الفريق البحثى للحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل، إن الهدف من الحملة هو تحسين دخل مربى الإبل والتى يعتمد عليها الكثير من سكان الصحارى كدخل ثابت له ولأسرته، وذلك من خلال تحديد والتعامل مع المعوقات التى تواجه تطوير منظومة إنتاج الإبل فى مصر.

وأضاف عسكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحملة بدأت بالبحث عن أفضل سلالات الإبل فى مصر، والتى قام الفريق البحثى بإجراء معاملات غذائية لها لزيادة إنتاجها من الألبان واللحوم، متابعا أنه تم اختيار سلالة إبل من مدينة الشلاتين والتى تقوم بتربيتها قبيلة الرشايدة، حيث تبين أنها الأكثر إدرارا للألبان.

وأوضح عسكر، أن الهدف من الحملة زيادة أعداد وإنتاج الإبل من الألبان واللحوم، وليست زيادة تجارتها وبذلك يتم العمل على تحسين ورفع كفاءة الإنتاج بسلالات الإبل المصرية، وبعد ذلك يتم الارتقاء بقيمة المنتج ودخوله فى مجال التصنيع.

وتابع عسكر، أنه تم نقل تلك السلالة التى تم اختيارها من الشلاتين عبارة عن النوق وصغارها إلى مدينة رأس سدر، حيث أول محطة بحثية تابعة لمركز بحوث الصحراء، وتم عمل عدة أنظمة غذائية مختلفة لها، موضحا أن النتيجة خلال عام كانت وصول وزن صغار الإبل "القاعود" إلى 300 كيلو جرام.

وكشف عسكر عن أن تلك النتيجة تعد نجاحا كبيرا لتحقيق الإنتاجية المرجوة من اللحوم، وكذلك حققت تلك المحطة المرجو من الألبان إلا أن هناك عدة معوقات فى تسويقها بشكل أفصل بالمنطقة، مؤكدا أن هذا النجاح جعل هناك زيادة فى طلب تلك السلالة بمناطق سيناء، والتوسع فى عمل الحملة إلى أماكن أخرى مثل وسط سيناء.

يذكر أن الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل، مركز بحوث الصحراء، برئاسة الدكتور نعيم مصلحى، بمشاركة عدد كبير من الجامعات المصرية من خلال تدعيم الحملة لأوائل خريجى كليات الزراعة بالتعاقد معهم لإجراء دراسات الماجستير والدكتوراة.

وتتم الحملة بالتعاون مع باحثى شعبة الإنتاج الحيوانى والدواجن بالمركز، وباحثى القومى للبحوث، وفكرة الحملة تبنتها وقامت بتمويلها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر، بدعم كبير من اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر والاهتمام من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.



1- محطة ابحاث الحملة القومية للمهوض بالابل بالشلاتين



2-اجبان من انتاج الابل الخاصة بالحملة



3-الدكتور محمود صقر رئيس اكاديمية البحث العملي



4



4الدكتور نعيم مصلحي رئيس مركز بحوث الصحراء



5-المحافظ خلال تفقد محطة الحملة بالشلاتين وشرب اللبن



6-الدكتوره مني محرز نائب وزير الزراعة



7-الدكتور احكد عسكر رئيس الحملة



8-جانب من تفقد اعمال الحملة في الشلاتين



الدكتور محمود صقر والدكتو احمد عسكر











































IMG-20190220-WA0011



الدكتور احمد عسكر رئيس الفريق البحث يشرح اعمال الحملة