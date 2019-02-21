video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. آثار الأسكندرية: أعمال تطوير المتحف الرومانى تجرى على قدم و ساق

الخميس، 21 فبراير 2019 02:21 م
صور.. آثار الأسكندرية: أعمال تطوير المتحف الرومانى تجرى على قدم و ساق جانب من الحملة
الاسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
أكد محمد متولى مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالي، على ان العمل بتطوير المتحف الرومانى يسير على قدم و ساق تمهيدا لافتتاحة قريبا، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى إن أعمال ازالة التعديات تتم للمرة الأولى منذ احتراق مبنى المحافظة القديم فى أحداث ثورة يناير 2011.
 
و أشار متولى، إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية، حيث قام حي وسط بإزالة دورة مياه عمومية غير مستغلة تقع بجانب متحف اليوناني الروماني، وتسئ للمظهر الحضاري للمتحف.
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. آثار الإسكندرية: تم إزالة جميع تعديات "طاحونة المندرة" الآثرية

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندريه

المتحف الرومانى




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة