صور.. آثار الأسكندرية: أعمال تطوير المتحف الرومانى تجرى على قدم و ساق

الاسكندرية جاكلين منير

أكد محمد متولى مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالي، على ان العمل بتطوير المتحف الرومانى يسير على قدم و ساق تمهيدا لافتتاحة قريبا، مشيرا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى إن أعمال ازالة التعديات تتم للمرة الأولى منذ احتراق مبنى المحافظة القديم فى أحداث ثورة يناير 2011.

و أشار متولى، إلى أنه تم بالتنسيق مع محافظة الاسكندرية، حيث قام حي وسط بإزالة دورة مياه عمومية غير مستغلة تقع بجانب متحف اليوناني الروماني، وتسئ للمظهر الحضاري للمتحف.