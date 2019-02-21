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شركة مياه الشرب بالقاهرة: إصلاح كسر بماسورة مياه بالخليفة المأمون

الخميس، 21 فبراير 2019 02:14 م
شركة مياه الشرب بالقاهرة: إصلاح كسر بماسورة مياه بالخليفة المأمون كسر ماسورة - صورة أرشيفية
كتبت _ أميرة عبد السلام
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عودة حركة المرور إلى طبيعتها فور التعامل المباشر مع كسر ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون صباح اليوم .

مؤكدة فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان ( كثافات مرورية فى الخليفة المأمون بمصر الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه) أنه فور تلقى البلاغ تم خروج فرقة الصيانة على الفور وتم غلق مصدر المياه وتم شفط المياه  وجارى حاليا إصلاح الخط المكسور قطر 600 مم بشارع الحكماء - الخليفة المأمون. ولا توجد أى مشكلة تعوق حركة المرور.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع" برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء .

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ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع"، مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، من كل أسبوع، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

 


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