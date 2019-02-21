شركة مياه الشرب بالقاهرة: إصلاح كسر بماسورة مياه بالخليفة المأمون

كتبت _ أميرة عبد السلام

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عودة حركة المرور إلى طبيعتها فور التعامل المباشر مع كسر ماسورة مياه بشارع الخليفة المأمون صباح اليوم .

مؤكدة فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان ( كثافات مرورية فى الخليفة المأمون بمصر الجديدة بسبب كسر ماسورة مياه) أنه فور تلقى البلاغ تم خروج فرقة الصيانة على الفور وتم غلق مصدر المياه وتم شفط المياه وجارى حاليا إصلاح الخط المكسور قطر 600 مم بشارع الحكماء - الخليفة المأمون. ولا توجد أى مشكلة تعوق حركة المرور.

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