سيرجى لافروف: أوكرانيا تخطط لاستفزاز جديد بمشاركة الناتو فى البحر الأسود

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ، اليوم الخميس ، إن السلطات الأوكرانية تخطط لاستفزاز جديد فى مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف بمشاركة ممثلى حلف الناتو فى هذه العملية.

وقال لافروف ، فى تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ، إن السلطات فى كييف تحضر حاليا لعملية اختراق جديدة مع انتهاك قواعد المرور عبر هذه المنطقة المعقدة ، موضحا أن الحديث يدور عن محاولة جديدة لتنظيم اختراق سفن حربية أوكرانية لمضيق كيرتش دون توجيه أى طلبات إلى الجانب الروسى فى هذا الشأن ، أو إتخاذ تدابير أمنية لازمة ، أو حضور مرشدين روس على متن هذه السفن.

وأشار وزير الخارجية الروسى إلى أن لديه معلومات بأن كييف عرضت على دول الناتو إرسال ممثلين للحلف ليحضروا على متن هذه السفن ، كي تكون عملية الاختراق مع الناتو.