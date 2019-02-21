video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 21 فبراير 2019 09:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

"رانيا" تطالب زوجها بأجر خادمة :" اتجوزته لأنه ميسور الحال وطلع بخيل"

الخميس، 21 فبراير 2019 08:00 ص
"رانيا" تطالب زوجها بأجر خادمة :" اتجوزته لأنه ميسور الحال وطلع بخيل" محكمة الأسرة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى
إضافة تعليق

تزوجته بسبب حالته المادية الميسورة وامتلاكه العديد من العقارات وسيارات التاكسي ثم اكتشفت بعد الزواج بخله ..،هذه الكلمات قالتها " رانيا .م" الثلاثينية العمر المقيمة بمصر الجديدة أمام محكمة الأسرة وبرفقتها طفلتيها من زواجها الذى دام عامين.

 

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: " زوجى كسيب ويقدر يدفع نفقات طفلتيه ولكنه مريض باكتناز الأموال والطمع ويمتنع عن منحى حقوقى الشرعية ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق الطفلتين عقابا لى على طلب الإنفصال ".

 

وأضافت :"مصروفات بدل فرش وغطاء التى قضت بها المحكمة لصالحى أمتنع عن دفعها وهددنى بالإيذاء وصرح بأنه يفضل الحبس خيراً من أن يدفع مليم واحد لى".

 

وتابعت: نظرًا لارتفاع المعيشة أحاول توفير نفقات الطفلتين بالعمل فى أكثر من وظيفة مما دفعه لمحاولة ضم حضانة الطفلتين بعد اتهامى بالاهمال والتقصير فى رعايتهم.

 

واستطردت: أطالب 500 دولار نفقة خادمة أجنبية لتساعدنى على رعاية الطفلتين أثناء غيابي عن المنزل،كما توجد خادمة لدى والدته،وفى المقابل دفع الزوج "خالد .م"أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بتعسره المادى وقدم شهادة فقر ومستندات تفيد أنه عاطل عن العمل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زوج: زوجتى تتهمنى بالشذوذ والعجز لتجبرنى على شراء هدايا لوالدتها

محكمه الاسره

عاطل عن العمل

اجر خادم

صراع الازواج

الطلاق والخلع




لا تفوتك
انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

انقطاع المياه اليوم عن عدة مناطق بالقاهرة لـ6 ساعات بسبب أعمال الإصلاحات

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

اعترف فيها أنه جندى فى جماعة الإرهاب.. والد أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بقضية اغتيال هشام بركات يقرأ وصية ابنه

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

لاسارتي: سقوط الزمالك وبيراميدز "ضغط" الاهلى.. و"اللاعيبة مش مكن"

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

محسنة توفيق بالعكاز باكية بعد تكريمها بمهرجان أسوان

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

متحدث الوزراء: وصلنا لـ75% من المطلوب بعد نصف ساعة من طرح السندات المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة