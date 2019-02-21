"رانيا" تطالب زوجها بأجر خادمة :" اتجوزته لأنه ميسور الحال وطلع بخيل"

كتبت أسماء شلبى

تزوجته بسبب حالته المادية الميسورة وامتلاكه العديد من العقارات وسيارات التاكسي ثم اكتشفت بعد الزواج بخله ..،هذه الكلمات قالتها " رانيا .م" الثلاثينية العمر المقيمة بمصر الجديدة أمام محكمة الأسرة وبرفقتها طفلتيها من زواجها الذى دام عامين.

وأضافت الزوجة أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: " زوجى كسيب ويقدر يدفع نفقات طفلتيه ولكنه مريض باكتناز الأموال والطمع ويمتنع عن منحى حقوقى الشرعية ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق الطفلتين عقابا لى على طلب الإنفصال ".

وأضافت :"مصروفات بدل فرش وغطاء التى قضت بها المحكمة لصالحى أمتنع عن دفعها وهددنى بالإيذاء وصرح بأنه يفضل الحبس خيراً من أن يدفع مليم واحد لى".

وتابعت: نظرًا لارتفاع المعيشة أحاول توفير نفقات الطفلتين بالعمل فى أكثر من وظيفة مما دفعه لمحاولة ضم حضانة الطفلتين بعد اتهامى بالاهمال والتقصير فى رعايتهم.

واستطردت: أطالب 500 دولار نفقة خادمة أجنبية لتساعدنى على رعاية الطفلتين أثناء غيابي عن المنزل،كما توجد خادمة لدى والدته،وفى المقابل دفع الزوج "خالد .م"أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بتعسره المادى وقدم شهادة فقر ومستندات تفيد أنه عاطل عن العمل.