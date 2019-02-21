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رئيس الوزراء يتابع سير العمل بمدينة الروبيكى

الخميس، 21 فبراير 2019 02:28 م
رئيس الوزراء يتابع سير العمل بمدينة الروبيكى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماعا لمتابعة سير العمل بمدينة الروبيكى بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس عمرو نصار، وزير الصناعة، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعدد من الجهات المعنية.

وكانت الحكومة قد أعلنت مسبقا إنه تم البدء فى إجراءات التعاقد على الشقق السكنية للمجموعة الأولى من المستفيدين مع جهاز مدينة بدر، حيث تم تخصيص الشقق السكنية للمستفيدين (الذين تم بدء التشغيل الفعلي لهم )، وأنه جار تصميم منظومة لتشغيل وإدارة المدبغة النموذجية كوحدة اقتصادية، وتم التفاوض مع شركة التنمية الصناعية للتعاقد المباشر مع المستثمرين للقيام بأعمال النظافة ورفع المخلفات للحفاظ على الشكل الحضارى للمدينة، فضلا عن أنه تم تشغيل محطات المعالجة وجار التجهيز للبدء فى أعمال طرح حق استغلال الغابة الخشبية.

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