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رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يستقبل سفير النرويج

الخميس، 21 فبراير 2019 03:37 م
رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى يستقبل سفير النرويج جانب من الزيارة
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، اليوم الخميس، السفير ستن روسنس سفير النرويج بالقاهرة، وذلك بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبى قير فى الإسكندرية، و رحب رئيس الاكاديمية بالسفير النرويجى معربا عن سعادته بهذه الزيارة لمقر الأكاديمية .

 

وتبادل رئيس الأكاديمية الأحاديث الودية خلال اللقاء مع السفير النرويجي، كما قدم الدكتور إسماعيل عبد الغفار، عرضاً موجزاً عرّف من خلاله السفير بالأكاديمية وأتفاقيات التعاون العلمية والبحثية بين الأكاديمية وكبريات الجامعات فى العالم، بالإضافة إلى برامج التبادل الطلابى

 

ومن جانبه، وجه سفير النرويج "ستن روسنس" الشكر للدكتور إسماعيل عبد الغفار على حسن الاستقبال والضيافة، مٌثمناً الدور الكبير الذى تقدمه الاكاديمية فى تأهيل طلابها علمياً وعملياً، و أثنى سفير النرويج بالقاهرة على ما رآه فى الاكاديمية من منشآت كبيرة متقدمة، كما تطرق فى حديثه مع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إلى استراتيجية الاكاديمية ورؤيتها المستقبلية.

 

وفى نهاية الزيارة، قام السفير النرويجى بجولة تفقدية بمنشات الاكاديمية، ومركز القبة السماوية شاهد من خلاله فيلماُ تسجيلياُ عن الأكاديمية، ومراحل انشاء مركز القبة السماوية.

 

 
جانب من الزيارة (1)
جانب من الزيارة (1)

جانب من الزيارة (2)
جانب من الزيارة (2)

جانب من الزيارة (3)
جانب من الزيارة (3)
 

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