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حزب الله: الانتقادات الأمريكية "تمس سيادة" لبنان

الخميس، 21 فبراير 2019 06:35 م
حزب الله: الانتقادات الأمريكية "تمس سيادة" لبنان حزب الله
رويترز
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ردت حزب الله اللبنانية على التنديد الأمريكى بدورها فى لبنان اليوم الخميس، ووصفته بأنه "انتهاك للسيادة" وذلك بعدما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها بشأن نفوذ الجماعة المتنامى.

وكانت السفيرة الأمريكية فى لبنان قالت، عقب اجتماعها برئيس الوزراء اللبنانى يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة قلقة بشأن "الدور المتنامى " لحزب الله داخل الحكومة. وتحظى الجماعة الشيعية المسلحة بدعم إيران، وتدرجها واشنطن فى قائمة المنظمات الإرهابية.

وقال نواب حزب الله فى بيان "إن الموقف الأمريكى السلبى من حزب الله والذى يحرص السفراء الأمريكيون على تكراره عقب لقاء أى مسؤول فى لبنان هو موقف مرفوض ومدان".

وأضاف النواب أن الموقف الأمريكى "يمس السيادة الوطنية ويتنكر لحق مشروع ومثبت فى القانون الدولى وهو حق الدفاع عن النفس ومقاومة كل تهديد أو عدوان وينحاز بغير وجه حق إلى كيان إرهابى" فى إشارة إلى إسرائيل.

 

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