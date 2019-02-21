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جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ينظم معرضا لصغار المنتجين مارس المقبل

الخميس، 21 فبراير 2019 02:00 ص
جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ينظم معرضا لصغار المنتجين مارس المقبل المهندس سليمان العمارى، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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يستعد فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء لتنظيم معرض موسع لصغار المنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة بالمحافظة.

وقال المهندس سليمان العمارى، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، إن المعرض سينظم فى وسط مدينة العريش خلال الفترة من 19 حتى 21 من شهر مارس القادم، تحت رعاية اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأضاف أنه جارى بالتنسيق مع مختلف الجهات الخدمية المسئولة، إنهاء ترتيبات تنظيم المعرض، وخلاله سيتاح فرصة عرض كافة المنتجات أمام الجمهور، بهدف مساعدة صغار المنتجين وإتاحة إنتاجهم بسعر مناسب أمام الجمهور.

 


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