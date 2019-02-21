شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية ، اليوم ، حملة تموينية مكبرة ، بنطاق المحافظة ، أسفرت عن تحرير 54 محضرا مختلفا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين ، وعرضها على النيابة العامة ، وذلك استمرارا لمتابعة الأسواق والمخابز والمجازر ، وتشديد الرقابة عليها لضبطها ، ومتابعة توفير السلع التموينية ، ومواجهة جشع التجار والسيطرة على الارتفاع المبالغ فى أسعار السلع الغذائية المختلفة ، لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط

وشملت المحاضر التي تم تحريرها 14 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن ، و٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، ومحضرين استيلاء على المال العام لمخبزين بلدي ، و4 محاضر عدم وجود لوحة اعلان عن مواعيد و بيانات المخابز ، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين ، ومحضرين عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش لمخابز ، و6 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع بالأسواق ، و16 محضر عدم حمل شهادات صحية ، ومحضرين عدم صلاحية مواد ، ومحضرين ذبح خارج المجازر