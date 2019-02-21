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تعرف على مهام معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية

الخميس، 21 فبراير 2019 02:30 ص
تعرف على مهام معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية وزارة الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يقع على عاتقه العديد من المهام الأمنية والتدريبية، وهى:

 

• إعداد وتدريب الضباط والأفراد والعاملين المدنيين فى مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى وفقًا لاحتياجات الوزارة لصقل قدراتهم ومهاراتهم للوصول بهم إلى المستوى المطلوب فى هذا المجال.

 

• الإسهام في إعداد خطة التدريب السنوية للوزارة، وذلك بإعداد مناهج التدريب التى يتلقاها الدارسون بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية فى صورة عقد فرق تدريبية.

 

• المشاركة فى إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات العلمية فى مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى على مستوى وزارة الداخلية.


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