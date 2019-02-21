تعرف على مهام معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية

كتب محمود عبد الراضى

معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية يقع على عاتقه العديد من المهام الأمنية والتدريبية، وهى:

• إعداد وتدريب الضباط والأفراد والعاملين المدنيين فى مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى وفقًا لاحتياجات الوزارة لصقل قدراتهم ومهاراتهم للوصول بهم إلى المستوى المطلوب فى هذا المجال.

• الإسهام في إعداد خطة التدريب السنوية للوزارة، وذلك بإعداد مناهج التدريب التى يتلقاها الدارسون بالتنسيق مع مصلحة التدريب وكلية التدريب والتنمية فى صورة عقد فرق تدريبية.

• المشاركة فى إجراء الدراسات والبحوث وعقد المؤتمرات والندوات العلمية فى مجال نظم المعلومات والحاسب الآلى على مستوى وزارة الداخلية.